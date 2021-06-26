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Одну з найстаріших ГЕС світу
пристосували під майнінг...

Одну з найстаріших ГЕС світу пристосували під майнінг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:44

Одну з найстаріших ГЕС світу пристосували під майнінг...

Пропонуємо до обговорення:
Гідроелектростанцію міста Механіквілль (штат Нью-Йорк, США), побудовану ще в 1897 році на річці Гудзон, було пристосовано під майнінг криптовалюти.

Дивися повний текст Одну з найстаріших ГЕС світу пристосували під майнінг криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:44

три цента за квт в Нью-Йорке?
тут в Киеве скоро десять центов за квт будет )))
bob2019
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