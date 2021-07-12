Інфляція виявилася вищою від прогнозу НБУ.
Дивися повний текст НБУ назвав причини стрімкого зростання цін в Україні.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 13:47
НБУ назвав причини стрімкого зростання цін в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав причини стрімкого зростання цін в Україні.
Додано: Вів 13 лип, 2021 13:48
понизили учетную ставку до плинтуса потом обьясняют почему высокая инфляция и обесценивание денег, цирк
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