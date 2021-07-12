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НБУ назвав причини стрімкого
зростання цін в Україні

НБУ назвав причини стрімкого зростання цін в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:47

НБУ назвав причини стрімкого зростання цін в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція виявилася вищою від прогнозу НБУ.

Дивися повний текст НБУ назвав причини стрімкого зростання цін в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:48

понизили учетную ставку до плинтуса потом обьясняют почему высокая инфляция и обесценивание денег, цирк
spekulant
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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