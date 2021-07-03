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Індекс бензину 2021: де
найвигідніше співвідношення ціни...

Індекс бензину 2021: де найвигідніше співвідношення ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 14:07

Індекс бензину 2021: де найвигідніше співвідношення ціни...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики з'ясували, як змінилися ціни на пальне в першій половині 2021 відносно минулого року

Дивися повний текст Індекс бензину 2021: де найвигідніше співвідношення ціни на пальне до середньої зарплати.
R2
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