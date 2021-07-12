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Чи планують українці їхати на
сезонні роботи у 2021 році...

Чи планують українці їхати на сезонні роботи у 2021 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 14:30

Чи планують українці їхати на сезонні роботи у 2021 році...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 68% українців планують поїздку на роботу за кордон.

Дивися повний текст Чи планують українці їхати на сезонні роботи у 2021 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 14:30

Ну якщо проводити опитування на "europa.jobs" то можливо 68% і хочуть на заробітки.
andrijk777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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