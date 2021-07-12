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Зеленський пояснив, які
гарантії влаштують Україну в...

Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 14:36

Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потребує гарантій стабільного газопостачання в разі запуску газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

Дивися повний текст Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в разі запуску газопроводу «Північний потік-2».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 14:36

От идиота кусок, гарантии ему нужны. А с чего тебе их кто-то предоставлять будет? У тебя какие-то рычаги влияния есть что-ли? Ну тебе не откажут в транзите, а предложат просто цену в 3 раза ниже за него, а ещё что-то может поломаться внезапно, форс-мажор какой-то и формально ничего не останавливалось, так обстоятельства сложились. Все эти гарантии до одного места, не понимаю, как на что-то можно рассчитывать
yevgenmuza
 
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