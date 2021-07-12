Україна потребує гарантій стабільного газопостачання в разі запуску газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в разі запуску газопроводу «Північний потік-2».
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Додано: Вів 13 лип, 2021 14:36
Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в...
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Дивися повний текст Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в разі запуску газопроводу «Північний потік-2».
Додано: Вів 13 лип, 2021 14:36
От идиота кусок, гарантии ему нужны. А с чего тебе их кто-то предоставлять будет? У тебя какие-то рычаги влияния есть что-ли? Ну тебе не откажут в транзите, а предложат просто цену в 3 раза ниже за него, а ещё что-то может поломаться внезапно, форс-мажор какой-то и формально ничего не останавливалось, так обстоятельства сложились. Все эти гарантии до одного места, не понимаю, как на что-то можно рассчитывать
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