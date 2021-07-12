Україна потребує гарантій стабільного газопостачання в разі запуску газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в разі запуску газопроводу «Північний потік-2».
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Додано: Вів 13 лип, 2021 14:36
Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в разі запуску газопроводу «Північний потік-2».
Додано: Вів 13 лип, 2021 14:36
От идиота кусок, гарантии ему нужны. А с чего тебе их кто-то предоставлять будет? У тебя какие-то рычаги влияния есть что-ли? Ну тебе не откажут в транзите, а предложат просто цену в 3 раза ниже за него, а ещё что-то может поломаться внезапно, форс-мажор какой-то и формально ничего не останавливалось, так обстоятельства сложились. Все эти гарантии до одного места, не понимаю, как на что-то можно рассчитывать
Додано: Вів 13 лип, 2021 16:26
Так Украина с 2015 года "не покупает российский газ" про какие гарантии поставок он говорит, куда смотрят патриоты тут явная зрада.
Додано: Вів 13 лип, 2021 17:08
Не для того строились и строятся все эти потоки, чтобы что-то гарантировать Украине.
Додано: Вів 13 лип, 2021 18:12
Re: Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в...
вроде уже были гарантии - Будапештский меморандум, мало ?
Додано: Вів 13 лип, 2021 18:25
Які гарантії клоуну? Хтось до нього сер'йозно ставиться, щоб гарантії якісь давати?
Додано: Вів 13 лип, 2021 18:55
"Мы получаем за транзит 2 млрд долларов ежегодно за транзит."
-- получалИ
Додано: Вів 13 лип, 2021 19:01
«У нас есть годовой пакет, он меньше 8 грн для людей. А что будет, если не будет транзита газа или будет возможность получать газ из Европы — то по какой цене? Кто будет компенсировать это?»
кто, кто... дед Пихто будет компенсировать. Вот дед покупает твой пакет по 8, теперь будет покупать по 20. А ты за подачками будешь ездить регулярно ботинки лизать Макрону и прочим ЕС князьям, объясняя "да мы деду Пихто продавали кульки по 8, а вы ушли на СП-2 и теперь дед стонет от цены в 20. Дайте денег, ну сколько можете, а мы гей-парад проведём и русским в ДНР десять мин запулим, или даже 20 мин и одну ракету. Дадите, не?".
Додано: Вів 13 лип, 2021 22:54
Re: Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в...
Гарантія може бути тільки одна - вихід москалів з Донбасу, вихід москалів з Криму.
Все, більше не треба ніяких гарантій, нехай запускають свої потоки.
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