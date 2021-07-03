Індекс споживчих цін (ІСЦ) у травні 2021р. порівняно з квітнем 2021 становив 102,3%, з початку року – 107,1%.
Дивися повний текст Як змінилися ціни на продукти і комуналку від початку року.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 16:12
Як змінилися ціни на продукти і комуналку від початку року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінилися ціни на продукти і комуналку від початку року.
Додано: Вів 13 лип, 2021 16:12
Читаю что цены на транспорт выросли на 1.3%,месяц назад маршрутка была 6 грн сейчас 10,интересно как эти математики высчитывают % поднятия???Или как обычно по среднему по стране?но даже по среднему не получится разве что в каких то городах проезд снизился довольно существенно, но это не про нашу страну....Как обычно сплошное вранье с инфляцией....
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