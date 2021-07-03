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Як змінилися ціни на продукти
і комуналку від початку року

Як змінилися ціни на продукти і комуналку від початку року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 16:12

Як змінилися ціни на продукти і комуналку від початку року

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих цін (ІСЦ) у травні 2021р. порівняно з квітнем 2021 становив 102,3%, з початку року – 107,1%.

Дивися повний текст Як змінилися ціни на продукти і комуналку від початку року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 16:12

Читаю что цены на транспорт выросли на 1.3%,месяц назад маршрутка была 6 грн сейчас 10,интересно как эти математики высчитывают % поднятия???Или как обычно по среднему по стране?но даже по среднему не получится разве что в каких то городах проезд снизился довольно существенно, но это не про нашу страну....Как обычно сплошное вранье с инфляцией....
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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