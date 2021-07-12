Нацбанк спростив правила купівлі валюти, дозволивши купувати її за допомогою картки.
Дивися повний текст Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила купівлі валюти.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 16:59
Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила купівлі валюти.
Додано: Вів 13 лип, 2021 16:59
Что банк теперь, возможно, может сэкономить несколько секунд отсутствии внутренней проводки через долларовый счёт - это, конечно, большое послабление. А как насчёт прочих пунктов?
"- тепер долари (очевидно, безналичные потому, что про наличные отдельный пункт) можна купувати за безготівковим розрахунком;
- можна продати безготівкову валюту з подальшим зарахуванням коштів у гривні на свій картковий рахунок."
Это по сравнению с каким годом "изменилось"?
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