RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Не потрібно стояти в касу з
пачкою грошей: нові правила...

Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 16:59

Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк спростив правила купівлі валюти, дозволивши купувати її за допомогою картки.

Дивися повний текст Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила купівлі валюти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94495
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 16:59

Что банк теперь, возможно, может сэкономить несколько секунд отсутствии внутренней проводки через долларовый счёт - это, конечно, большое послабление. А как насчёт прочих пунктов?
"- тепер долари (очевидно, безналичные потому, что про наличные отдельный пункт) можна купувати за безготівковим розрахунком;
- можна продати безготівкову валюту з подальшим зарахуванням коштів у гривні на свій картковий рахунок."
Это по сравнению с каким годом "изменилось"?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 977
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:17

Re: Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила.

ну да, ну да: всех в безнал и под финмон!
и: https://www.youtube.com/watch?v=CA7-vbDFLIE
Миша-клиент
 
Повідомлень: 404
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:30

Миша-клиент, это к чему было? Приходить с чемоданом налички никто не запрещал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 977
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:33

Re: Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила.

а на кредитные в кассе банка ? будет как "перевод" ?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3027
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 1292 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві оприлюднили нові тарифи на воду
R2 » П'ят 09 лип, 2021 16:18
2 383
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лип, 2021 18:02
EKO
Нові податки в Україні: Гетманцев пояснив, навіщо їх... 1, 2
R2 » Сер 07 лип, 2021 10:20
17 1485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лип, 2021 11:43
yanyura
Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, —...
R2 » Сер 07 лип, 2021 23:12
1 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 23:12
AlexMotel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.