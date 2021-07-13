Нацбанк спростив правила купівлі валюти, дозволивши купувати її за допомогою картки.
Дивися повний текст Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила купівлі валюти.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 16:59
Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила купівлі валюти.
Додано: Вів 13 лип, 2021 16:59
Что банк теперь, возможно, может сэкономить несколько секунд отсутствии внутренней проводки через долларовый счёт - это, конечно, большое послабление. А как насчёт прочих пунктов?
"- тепер долари (очевидно, безналичные потому, что про наличные отдельный пункт) можна купувати за безготівковим розрахунком;
- можна продати безготівкову валюту з подальшим зарахуванням коштів у гривні на свій картковий рахунок."
Это по сравнению с каким годом "изменилось"?
Додано: Вів 13 лип, 2021 22:17
Re: Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила.
ну да, ну да: всех в безнал и под финмон!
и:
Додано: Вів 13 лип, 2021 22:30
Миша-клиент, это к чему было? Приходить с чемоданом налички никто не запрещал.
Додано: Вів 13 лип, 2021 22:33
Re: Не потрібно стояти в касу з пачкою грошей: нові правила.
а на кредитные в кассе банка ? будет как "перевод" ?
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:57
С любым предыдущим
В том же 2020 (и раньше) только Привет как-то умудрялся ограничения МинФина обходить...
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:49
не нужно приносить в банк эквивалент этой суммы в гривнах, стоять в очереди с пачкой денег и рисковать. Достаточно оплатить покупку картой.
По моему кто то идиёт. А куда наличку девать?
стоять в очереди с пачкой денег и рисковать - что банкиры деньги отберут?
Додано: Сер 14 лип, 2021 12:56
Разницы с тем что раньше было не вижу. Раньше точно также можно было прийти оплатить картой покупку валюты и тут-же положить её на валютную карту. Просто покупка проходила как две операции - снятие наличных и обмен. Наличные гривны и доллары при этом даже не не нужны. Все по бумагам.
Но курс в кассах банков очень не выгодный. Имело смысл во времена дефицита долларов и евро.
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