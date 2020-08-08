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Коломойський заборгував
білоруському олігарху 20...

Коломойський заборгував білоруському олігарху 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:11

Коломойський заборгував білоруському олігарху 20...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія NT Marine, пов'язана з білоруським олігархом Миколою Воробйом, намагається стягнути борг в 20 мільйонів доларів з фірми Sanderlyn, афілійованої з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Дивися повний текст Коломойський заборгував білоруському олігарху 20 мільйонів доларів - ЗМІ.
R2
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