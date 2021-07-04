Проєкт про е-Резидентство приноситиме в державний бюджет більше 1,5 млрд доларів щороку
Дивися повний текст $1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим е-Резидентство вигідне для України.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 19:44
$1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст $1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим е-Резидентство вигідне для України.
Додано: Вів 13 лип, 2021 19:56
Re: $1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...
А где ж те е-резиденты? Что-то ни одного не видать.
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