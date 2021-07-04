RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
$1,5 млрд на рік: У
Мінцифрі пояснили, чим...

$1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 19:44

$1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт про е-Резидентство приноситиме в державний бюджет більше 1,5 млрд доларів щороку

Дивися повний текст $1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим е-Резидентство вигідне для України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94493
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 19:56

Re: $1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...

А где ж те е-резиденты? Что-то ни одного не видать.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 623 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, —...
R2 » Сер 07 лип, 2021 23:12
1 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 23:12
AlexMotel
Українським залізничникам недоплатили 43,5 млрд грн...
R2 » Вів 06 лип, 2021 20:37
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 20:37
demon0983886848
У Вінницькій області за 3,86 млрд грн побудують міст...
R2 » Нед 04 лип, 2021 14:03
5 437
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 05:27
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10009)
13.07.2021 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.