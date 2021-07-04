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$1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лип, 2021 19:44
Пропонуємо до обговорення:
Проєкт про е-Резидентство приноситиме в державний бюджет більше 1,5 млрд доларів щороку
Дивися повний текст $1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим е-Резидентство вигідне для України
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R2
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Додано: Вів 13 лип, 2021 19:56
А где ж те е-резиденты? Что-то ни одного не видать.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 13 лип, 2021 23:01
хорошая тема, айтишники ребята богатые
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irge
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Додано: Сер 14 лип, 2021 09:46
irge написав:
хорошая тема, айтишники ребята богатые
Зарубежные айтишники как раз нет.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 14 лип, 2021 12:17
vitaliy_berdinskikh написав: irge написав:
хорошая тема, айтишники ребята богатые
Зарубежные айтишники как раз нет.
На фоне их зарплат не богатые, на фоне наших ЗП, богатые. Всё относительно.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 14 лип, 2021 13:14
Что это даст Украине: е-Резидентство будет привлекать международные инвестиции в Украину и сделает ее мировым IT-брендом.
Где-то я такое уже читал. Где? Ах да, вот тут:
Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
12 стульев.
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yanyura
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