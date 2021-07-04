RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
$1,5 млрд на рік: У
Мінцифрі пояснили, чим...

$1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 19:44

$1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт про е-Резидентство приноситиме в державний бюджет більше 1,5 млрд доларів щороку

Дивися повний текст $1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим е-Резидентство вигідне для України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94504
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 19:56

Re: $1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...

А где ж те е-резиденты? Что-то ни одного не видать.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4721
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 623 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:58

vitaliy_berdinskikh, а зачем нам резиденты? Сказано "Законороєкт будет приносить". Сам по себе :lol:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 977
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:01

хорошая тема, айтишники ребята богатые
irge
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:46

  irge написав:хорошая тема, айтишники ребята богатые

Зарубежные айтишники как раз нет.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4721
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1069 раз.
Подякували: 623 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:17

  vitaliy_berdinskikh написав:
  irge написав:хорошая тема, айтишники ребята богатые

Зарубежные айтишники как раз нет.

На фоне их зарплат не богатые, на фоне наших ЗП, богатые. Всё относительно.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 441
З нами з: 10.10.12
Подякував: 23 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:14

Что это даст Украине: е-Резидентство будет привлекать международные инвестиции в Украину и сделает ее мировым IT-брендом.

Где-то я такое уже читал. Где? Ах да, вот тут:
Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.

12 стульев.
yanyura
 
Повідомлень: 6019
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
5
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, —...
R2 » Сер 07 лип, 2021 23:12
1 202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 23:12
AlexMotel
Українським залізничникам недоплатили 43,5 млрд грн...
R2 » Вів 06 лип, 2021 20:37
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 20:37
demon0983886848
У Вінницькій області за 3,86 млрд грн побудують міст...
R2 » Нед 04 лип, 2021 14:03
5 439
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 05:27
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33248)
14.07.2021 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.