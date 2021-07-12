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«Епіцентр К» планує відкрити
50 ТЦ в 2021-2022 рр.

«Епіцентр К» планує відкрити 50 ТЦ в 2021-2022 рр.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 19:52

«Епіцентр К» планує відкрити 50 ТЦ в 2021-2022 рр.

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Епіцентр К" (Київ) планує відкрити 50 торгових центрів різних форматів протягом 2021-2022 років по всій Україні.

Дивися повний текст «Епіцентр К» планує відкрити 50 ТЦ в 2021-2022 рр..
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