ТОВ "Епіцентр К" (Київ) планує відкрити 50 торгових центрів різних форматів протягом 2021-2022 років по всій Україні.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 19:52
«Епіцентр К» планує відкрити 50 ТЦ в 2021-2022 рр.
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Дивися повний текст «Епіцентр К» планує відкрити 50 ТЦ в 2021-2022 рр..
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