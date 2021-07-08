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В Украіні запускають
мобільний додаток «є-Суд»

В Украіні запускають мобільний додаток «є-Суд»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:48

В Украіні запускають мобільний додаток «є-Суд»

Пропонуємо до обговорення:
Державна судова адміністрація України (ДСА) завершує роботи у розробці мобільного додатку Електронного суду “є-Суд”.

Дивися повний текст В Украіні запускають мобільний додаток «є-Суд».
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