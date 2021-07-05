|
|
Nord Stream 2 можна буде зупинити навіть після запуску -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лип, 2021 22:53
Пропонуємо до обговорення:
Газопровід "Північний потік-2", який загрожує безпеці України, можна буде зупинити на будь-якому етапі, навіть після запуску.
Дивися повний текст Nord Stream 2 можна буде зупинити навіть після запуску - Вітренко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94497
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 13 лип, 2021 22:53
На раз)) Он чем-то похож на Тараса Черновола.
-
rapyd777
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 02.06.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор