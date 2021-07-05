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Nord Stream 2 можна буде зупинити
навіть після запуску -...

Nord Stream 2 можна буде зупинити навіть після запуску -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:53

Nord Stream 2 можна буде зупинити навіть після запуску -...

Пропонуємо до обговорення:
Газопровід "Північний потік-2", який загрожує безпеці України, можна буде зупинити на будь-якому етапі, навіть після запуску.

Дивися повний текст Nord Stream 2 можна буде зупинити навіть після запуску - Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:53

На раз)) Он чем-то похож на Тараса Черновола.
rapyd777
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