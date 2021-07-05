Газопровід "Північний потік-2", який загрожує безпеці України, можна буде зупинити на будь-якому етапі, навіть після запуску.
Дивися повний текст Nord Stream 2 можна буде зупинити навіть після запуску - Вітренко.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 22:53
Nord Stream 2 можна буде зупинити навіть після запуску -...
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Дивися повний текст Nord Stream 2 можна буде зупинити навіть після запуску - Вітренко.
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