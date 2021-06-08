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Tesla почне поставки
китайської Model Y в Європу...

Tesla почне поставки китайської Model Y в Європу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:56

Tesla почне поставки китайської Model Y в Європу...

Пропонуємо до обговорення:
Американський виробник електромобілів Tesla почне поставки Model Y китайського виробництва в Європу протягом декількох тижнів.

Дивися повний текст Tesla почне поставки китайської Model Y в Європу найближчими тижнями.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:58

на премиум класс эта мыльница конечно не тянет: сервиса нет, запчастей нет, чуть что - на эвакуаторе в вену или местные Кулибины за три цены с гарантии снимут
irge
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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