Американський виробник електромобілів Tesla почне поставки Model Y китайського виробництва в Європу протягом декількох тижнів.
Дивися повний текст Tesla почне поставки китайської Model Y в Європу найближчими тижнями.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 22:56
Tesla почне поставки китайської Model Y в Європу...
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Дивися повний текст Tesla почне поставки китайської Model Y в Європу найближчими тижнями.
Додано: Вів 13 лип, 2021 22:58
на премиум класс эта мыльница конечно не тянет: сервиса нет, запчастей нет, чуть что - на эвакуаторе в вену или местные Кулибины за три цены с гарантии снимут
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