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Ілон Маск полетить у космос
на кораблі Virgin Galactic

Ілон Маск полетить у космос на кораблі Virgin Galactic
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:02

Ілон Маск полетить у космос на кораблі Virgin Galactic

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск забронював собі путівку у космос на кораблі компанії Virgin Galactic.

Дивися повний текст Ілон Маск полетить у космос на кораблі Virgin Galactic.
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