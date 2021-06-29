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Ілон Маск полетить у космос на кораблі Virgin Galactic
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лип, 2021 23:02
Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск забронював собі путівку у космос на кораблі компанії Virgin Galactic.
Дивися повний текст Ілон Маск полетить у космос на кораблі Virgin Galactic
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