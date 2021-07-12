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У мобільних мережах України
планують встановити...

У мобільних мережах України планують встановити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:53

У мобільних мережах України планують встановити...

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією відомства, відповідний проект був розроблений ще в 2017 році.

Дивися повний текст У мобільних мережах України планують встановити «антишпигунські фільтри».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:53

А выглядит так что государство хочет шпионить за гражданами. И иметь доступ к информации за это последние 30 дней. И на шпионаж им чихать.
Слуги играют в игру "хочу все знать обо всех".
Добро пожаловать в "1984".
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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