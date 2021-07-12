За інформацією відомства, відповідний проект був розроблений ще в 2017 році.
Дивися повний текст У мобільних мережах України планують встановити «антишпигунські фільтри».
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Додано: Вів 13 лип, 2021 23:53
У мобільних мережах України планують встановити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У мобільних мережах України планують встановити «антишпигунські фільтри».
Додано: Вів 13 лип, 2021 23:53
А выглядит так что государство хочет шпионить за гражданами. И иметь доступ к информации за это последние 30 дней. И на шпионаж им чихать.
Слуги играют в игру "хочу все знать обо всех".
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