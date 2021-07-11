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Українці заборгували за комуналку
майже 70 мільярдів гривень

Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:00

Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень

Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують накопичувати борги за комунальні послуги.

Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:01

Нужно всем арестовать счета и выселить из квартир ! Пусть едут развивать экономику европейских стран ! А бюджет Украины будет пополняться за счёт переводов ! ))
122kiev
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:21

Нужно из гамна делать газ, в туалетах поставить счётчик на гамно, чтобы людям наоборот доплачивали, и будет свой натуральный биогаз!
Raymond
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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