Українці продовжують накопичувати борги за комунальні послуги.
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:00
Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці заборгували за комуналку майже 70 мільярдів гривень.
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:01
Нужно всем арестовать счета и выселить из квартир ! Пусть едут развивать экономику европейских стран ! А бюджет Украины будет пополняться за счёт переводов ! ))
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:21
Нужно из гамна делать газ, в туалетах поставить счётчик на гамно, чтобы людям наоборот доплачивали, и будет свой натуральный биогаз!
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:52
Ну, не от хорошей жизни у людей такие долги. С ужасом думаю о повышении цены на отопление! И так до сих пор не могу рассчитаться за прошлый отопительный сезон. Каждый месяц бросаю понемногу. О каких авансовых платежах говорят, если еще за тот отопительный сезон многие остались должны! Авансовые платежи за отопление-это уже вместо еды и лекарств
Додано: Сер 14 лип, 2021 10:58
С введением новых правил получения субсидий долги будут увеличиваться. Почему придурки этого не учли?
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:04
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:59
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