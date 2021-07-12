Запровадження "Нафтогазом" та іншими компаніями річного тарифу на газ дасть змогу знизити плату за опалення для населення.
Дивися повний текст Вітренко розповів, як можна знизити плату за опалення.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:34
Вітренко розповів, як можна знизити плату за опалення
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Дивися повний текст Вітренко розповів, як можна знизити плату за опалення.
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:46
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