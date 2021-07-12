Запровадження "Нафтогазом" та іншими компаніями річного тарифу на газ дасть змогу знизити плату за опалення для населення.
Дивися повний текст Вітренко розповів, як можна знизити плату за опалення.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:34
Вітренко розповів, як можна знизити плату за опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренко розповів, як можна знизити плату за опалення.
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:46
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:07
Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление "не топите газом"
Додано: Сер 14 лип, 2021 13:57
Продавать газ украинской добычи не по голландской цене, но это шутка для них население черти, а чертей можно и нужно доить.
Додано: Сер 14 лип, 2021 14:06
Ну да. Напаривать на голубом глазу про то, что " 7,4 грн (275 долларов за 1 тыс.кубов) это фактически себестоимость добычи, плюс капитальные вложения"...
Себестоимость? По утверждению боевых кролей у преступной власти януковича она была ровно на 200 долларов меньше.
Такая вот дичь заходит только "нелохам". Ну, и тем о ком вы написали
Додано: Сер 14 лип, 2021 17:35
Ещё пан Витрянка расскажите , что лучше всего лепёшки из коровьего гомна лепить как в Индии, и будем ими греться разжигая возле ВРУ!
Додано: Сер 14 лип, 2021 21:24
Как снизить плату?Отключиться к чёрту от их отопления.Представляю,какой процент отключился бы от отопления,если бы можно было...
Додано: Сер 14 лип, 2021 22:33
Встречайте отопительний сезон апрель-октябрь по летнему тарифу. (95 квартал ШОУ)
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