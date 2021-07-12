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Вітренко розповів, як можна
знизити плату за опалення

Вітренко розповів, як можна знизити плату за опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:34

Вітренко розповів, як можна знизити плату за опалення

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження "Нафтогазом" та іншими компаніями річного тарифу на газ дасть змогу знизити плату за опалення для населення.

Дивися повний текст Вітренко розповів, як можна знизити плату за опалення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:35

надо просто меньше платить
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:46

  ruslan42212 написав:надо просто меньше платить

Это только при условии чисто черной зарплаты: не забываем про "автосписание" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:07

Витренко рассказал, как можно снизить плату за отопление "не топите газом"
rybkin72
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:20

Мамкин экономист этот витренко.
zarturags
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:57

Продавать газ украинской добычи не по голландской цене, но это шутка для них население черти, а чертей можно и нужно доить.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:06

  rapyd777 написав:Продавать газ украинской добычи не по голландской цене, но это шутка для них население черти, а чертей можно и нужно доить.


Ну да. Напаривать на голубом глазу про то, что " 7,4 грн (275 долларов за 1 тыс.кубов) это фактически себестоимость добычи, плюс капитальные вложения"...
Себестоимость? По утверждению боевых кролей у преступной власти януковича она была ровно на 200 долларов меньше.
Такая вот дичь заходит только "нелохам". Ну, и тем о ком вы написали :|
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 17:35

Ещё пан Витрянка расскажите , что лучше всего лепёшки из коровьего гомна лепить как в Индии, и будем ими греться разжигая возле ВРУ!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:24

Как снизить плату?Отключиться к чёрту от их отопления.Представляю,какой процент отключился бы от отопления,если бы можно было...
Scotch
 
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Встречайте отопительний сезон апрель-октябрь по летнему тарифу. (95 квартал ШОУ)
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