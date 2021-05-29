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Почалася криза: Mercedes
зупинив виробництво...

Почалася криза: Mercedes зупинив виробництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:37

Почалася криза: Mercedes зупинив виробництво...

Пропонуємо до обговорення:
В останні місяці світова автомобільна промисловість переживає кризу через брак напівпровідників, необхідних для виробництва мікросхем.

Дивися повний текст Почалася криза: Mercedes зупинив виробництво найрозкішніших автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:37

боже, як ми це переживемо.
весь дебілізм тупого суспільства споживання наяву.
igorbuda52
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