В останні місяці світова автомобільна промисловість переживає кризу через брак напівпровідників, необхідних для виробництва мікросхем.
Дивися повний текст Почалася криза: Mercedes зупинив виробництво найрозкішніших автомобілів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:37
Почалася криза: Mercedes зупинив виробництво...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Почалася криза: Mercedes зупинив виробництво найрозкішніших автомобілів.
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:37
боже, як ми це переживемо.
весь дебілізм тупого суспільства споживання наяву.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|