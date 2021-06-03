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Дефіцит чипів скоротить світове
виробництво на 5 млн...

Дефіцит чипів скоротить світове виробництво на 5 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:39

Дефіцит чипів скоротить світове виробництво на 5 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Глобальна нестача напівпровідників призведе до зникнення до 5 млн автомобілів у світі у 2021 році.

Дивися повний текст Дефіцит чипів скоротить світове виробництво на 5 млн автомобілів.
R2
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менше смороду.
зробили з авто модну штуку, яку треба постійно оновлювати.
бо там краща медіасистема, є джойстік, є блютус, є великий екран.
повна дурня.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:45

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Глобальна нестача напівпровідників призведе до зникнення до 5 млн автомобілів у світі у 2021 році.

Дивися повний текст Дефіцит чипів скоротить світове виробництво на 5 млн автомобілів.

И тут Ланос такие: "оп-па: а у нас никаких чипов нет!" :lol:
_hunter
 
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