Глобальна нестача напівпровідників призведе до зникнення до 5 млн автомобілів у світі у 2021 році.
Дивися повний текст Дефіцит чипів скоротить світове виробництво на 5 млн автомобілів.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:39
Дефіцит чипів скоротить світове виробництво на 5 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит чипів скоротить світове виробництво на 5 млн автомобілів.
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:40
менше смороду.
зробили з авто модну штуку, яку треба постійно оновлювати.
бо там краща медіасистема, є джойстік, є блютус, є великий екран.
повна дурня.
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:45
И тут Ланос такие: "оп-па: а у нас никаких чипов нет!"
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