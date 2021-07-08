RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня пенсія за квартал
зросла на 54 гривні — ПФУ

Середня пенсія за квартал зросла на 54 гривні — ПФУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:52

Середня пенсія за квартал зросла на 54 гривні — ПФУ

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 10 968 143 пенсіонери.

Дивися повний текст Середня пенсія за квартал зросла на 54 гривні — ПФУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94500
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:52

вот это "смогли", вот это перднули !!!

А тарифы на услуги и цены на продукты в магазинах на сколько выросли ?!
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:59

  demon0983886848 написав:вот это "смогли", вот это перднули !!!

А тарифы на услуги и цены на продукты в магазинах на сколько выросли ?!

А отчисления в ПФ на сколько выросли? -- или предлагается деньги допечатать -- чтобы эдак в два раза пенсия выросла? :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 4600
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ визначив три варіанти використання е-гривні
R2 » П'ят 09 лип, 2021 18:53
7 556
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лип, 2021 15:28
Джон
НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні
R2 » Сер 07 лип, 2021 19:55
3 280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 15:11
olwico_k
У Європі зросла потреба в російському газі — Bloomberg
R2 » Сер 23 чер, 2021 16:19
3 171
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 18:07
yegres

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1076)
14.07.2021 10:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.