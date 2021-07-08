Станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 10 968 143 пенсіонери.
Дивися повний текст Середня пенсія за квартал зросла на 54 гривні — ПФУ.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:52
Середня пенсія за квартал зросла на 54 гривні — ПФУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня пенсія за квартал зросла на 54 гривні — ПФУ.
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:52
вот это "смогли", вот это перднули !!!
А тарифы на услуги и цены на продукты в магазинах на сколько выросли ?!
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:59
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