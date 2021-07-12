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За 10 років потенціал використання надр України може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лип, 2021 09:38
Пропонуємо до обговорення:
Якщо наростити видобуток корисних копалин, зменшити імпорт та збільшити експорт, то в наступні 10 років потенціал ефективного використання українських надр може скласти більше 400 млрд доларів.
Дивися повний текст За 10 років потенціал використання надр України може зрости до $ 400 мільярдів - Шмигаль
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