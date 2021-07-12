RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За 10 років потенціал
використання надр України може...

За 10 років потенціал використання надр України може...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:38

За 10 років потенціал використання надр України може...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо наростити видобуток корисних копалин, зменшити імпорт та збільшити експорт, то в наступні 10 років потенціал ефективного використання українських надр може скласти більше 400 млрд доларів.

Дивися повний текст За 10 років потенціал використання надр України може зрости до $ 400 мільярдів - Шмигаль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94502
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У мобільних мережах України планують встановити...
R2 » Вів 13 лип, 2021 23:53
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лип, 2021 23:53
straponesa
Цифровізація може забезпечити зростання економіки...
R2 » Вів 13 лип, 2021 09:52
2 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лип, 2021 10:49
zarturags
Опалення може подорожчати до 70% — прогноз чиновника
R2 » Пон 12 лип, 2021 12:54
3 211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лип, 2021 23:36
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2841)
14.07.2021 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.