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Путін запевняє, що РФ повністю
виконає контракт на...

Путін запевняє, що РФ повністю виконає контракт на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:44

Путін запевняє, що РФ повністю виконає контракт на...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія має намір повністю виконати свої зобов'язання за контрактом на прокачку природного газу через територію України.

Дивися повний текст Путін запевняє, що РФ повністю виконає контракт на транзит газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:44

Так, так. Ми знаємо, що "іх там нєт", "адін народ", "кантракт ісполнім". Будь-який доровір підписаний з росією не вартий і паперу на якому він написаний
kyiv7777
 
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