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«Мотор Січ» запускає нове
виробництво: що буде виробляти

«Мотор Січ» запускає нове виробництво: що буде виробляти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:14

«Мотор Січ» запускає нове виробництво: що буде виробляти

Пропонуємо до обговорення:
АТ «Мотор Січ» починає робити фюзеляжі для вітчизняних гелікоптерів злітною вагою 4,5 тонн.

Дивися повний текст «Мотор Січ» запускає нове виробництво: що буде виробляти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:14

автор совсем сбрендил?
Мотор СиЧ входит в состав ХГАПП???
идиотизм
seledtsovyurii
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Модератори: Ірина_, Модератор

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