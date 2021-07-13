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«Мотор Січ» запускає нове виробництво: що буде виробляти
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Додано: Сер 14 лип, 2021 10:14
Пропонуємо до обговорення:
АТ «Мотор Січ» починає робити фюзеляжі для вітчизняних гелікоптерів злітною вагою 4,5 тонн.
Дивися повний текст «Мотор Січ» запускає нове виробництво: що буде виробляти
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R2
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Додано: Сер 14 лип, 2021 10:14
автор совсем сбрендил?
Мотор СиЧ входит в состав ХГАПП???
идиотизм
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seledtsovyurii
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