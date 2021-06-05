В Україні проводиться перевірка всіх роботодавців на предмет належного оформлення працівників.
Дивися повний текст Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть прийти без попередження.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:46
Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть прийти без попередження.
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:47
В рамках проверки представители налоговой службы могут прийти к любому работодателю без предупреждения
Откуда они знают, что у этого любого есть работники?
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:54
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