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Боротьба з «сірими» зарплатами:
до роботодавців можуть...

Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:46

Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні проводиться перевірка всіх роботодавців на предмет належного оформлення працівників.

Дивися повний текст Боротьба з «сірими» зарплатами: до роботодавців можуть прийти без попередження.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:47

В рамках проверки представители налоговой службы могут прийти к любому работодателю без предупреждения

Откуда они знают, что у этого любого есть работники?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:54

  p_a_l написав:В рамках проверки представители налоговой службы могут прийти к любому работодателю без предупреждения

Откуда они знают, что у этого любого есть работники?

Ну прямо как дети, ей богу... По результатам анонимного звонка от обиженного этим работодателем работника, например.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:38

А куда дзвонить?них одного номера телефона нет
krusukviktoria
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