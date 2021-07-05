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У «Слузі народу» назвали
причину відставки Авакова з...

У «Слузі народу» назвали причину відставки Авакова з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:19

У «Слузі народу» назвали причину відставки Авакова з...

Пропонуємо до обговорення:
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про причини відставки Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ. Політик зазначив, що причина відходу - особисте бажання глави МВС.

Дивися повний текст У «Слузі народу» назвали причину відставки Авакова з посади глави МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:20

Что? Корабль начал тонуть?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:43

Наверное хотят сделать какую то гадость по отношению к людям. Новый приходит и сразу делает. Так был по ценам на газ, различным реформам в той или иной области. С этим будет также.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:52

Главное вовремя спрыгнуть
rapyd777
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