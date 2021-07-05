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У «Слузі народу» назвали причину відставки Авакова з...
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Додано: Сер 14 лип, 2021 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про причини відставки Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ. Політик зазначив, що причина відходу - особисте бажання глави МВС.
Дивися повний текст У «Слузі народу» назвали причину відставки Авакова з посади глави МВС
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R2
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Додано: Сер 14 лип, 2021 13:20
Что? Корабль начал тонуть?
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p_a_l
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Додано: Сер 14 лип, 2021 13:43
Наверное хотят сделать какую то гадость по отношению к людям. Новый приходит и сразу делает. Так был по ценам на газ, различным реформам в той или иной области. С этим будет также.
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Nicolas21
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Додано: Сер 14 лип, 2021 13:52
Главное вовремя спрыгнуть
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rapyd777
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Додано: Сер 14 лип, 2021 16:18
ушел один собаков, придет другой такой же, что поменяется-то ? уже ничего....
так же и на выборах будет - опять терпилам предложат выбор без выбора, а вы там как хотите, - голосуйте-не голосуйте, всё равно получите уй ...
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Alex2007
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Додано: Сер 14 лип, 2021 16:36
p_a_l написав:
Что? Корабль начал тонуть?
смена хозяев всего лишь
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cohan
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Додано: Сер 14 лип, 2021 19:51
перестановка б+дей в борделе
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lestat
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Додано: Сер 14 лип, 2021 20:54
думал он там навсегда. Уйти его не смогли бы, что-то заставило его слинять.
Интересно, что?
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swan forever
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