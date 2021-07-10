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З початку літа Україна заробила
$25 млн на туристах з...

З початку літа Україна заробила $25 млн на туристах з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:44

З початку літа Україна заробила $25 млн на туристах з...

Пропонуємо до обговорення:
Авіарейси з Саудівської Аравії, Катару і Оману в Україну продовжують бити рекорди по заповнюваності.

Дивися повний текст З початку літа Україна заробила $25 млн на туристах з країн Перської затоки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:44

Тепер головне, щоб готелі, ресторани і організації, що обслуговують туристів не "заломили" ціни, як у нас це люблять робити, бо інакше це ж літо стане і останнім для іноземного туризму в Україну.
oleg_luc
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