Авіарейси з Саудівської Аравії, Катару і Оману в Україну продовжують бити рекорди по заповнюваності.
Дивися повний текст З початку літа Україна заробила $25 млн на туристах з країн Перської затоки.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 13:44
З початку літа Україна заробила $25 млн на туристах з...
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Дивися повний текст З початку літа Україна заробила $25 млн на туристах з країн Перської затоки.
Додано: Сер 14 лип, 2021 13:44
Тепер головне, щоб готелі, ресторани і організації, що обслуговують туристів не "заломили" ціни, як у нас це люблять робити, бо інакше це ж літо стане і останнім для іноземного туризму в Україну.
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