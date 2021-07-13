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Україні вдасться виконати всі
зобов`язання за програмою...

Україні вдасться виконати всі зобов`язання за програмою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:16

Україні вдасться виконати всі зобов`язання за програмою...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко висловив оптимістичні очікування щодо отримання Україною наступного траншу за програмою МВФ.

Дивися повний текст Україні вдасться виконати всі зобов`язання за програмою МВФ — Марченко.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:16

Красти не перестануть-це з молоком матері.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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