Міністр фінансів Сергій Марченко висловив оптимістичні очікування щодо отримання Україною наступного траншу за програмою МВФ.
Дивися повний текст Україні вдасться виконати всі зобов`язання за програмою МВФ — Марченко.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 14:16
Україні вдасться виконати всі зобов`язання за програмою...
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Дивися повний текст Україні вдасться виконати всі зобов`язання за програмою МВФ — Марченко.
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