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«Нафтогаз» заявив про плани...

Голова правління НАК «Нафтогаз» заявив про плани...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:47

Голова правління НАК «Нафтогаз» заявив про плани...

Пропонуємо до обговорення:
Перспективи стратегічного партнерства на перспективу 15-20 років не знімають поточні питання забезпечення безпеки України, зокрема енергетичної і економічної.

Дивися повний текст Голова правління НАК «Нафтогаз» заявив про плани експортувати водень до Німеччини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:47

Чи передбачається найскоріший трансфер водневих технологій з Німеччини до України для місцевого виробництва електролізерів, навчання виробничого, експлуатаційного та сервісного персоналу в українських закладах освіти? Може вже продали ліцензії на виробництво? Чи тільки позиційні перемовини? Чи вже немає потреби у водні у вітчизняних підприємств, що його неодхідно ексортувати за кордони України.
teslenko1961
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