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В «Укрпошті» розповіли,
який банк хочуть купити

В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 16:48

В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити

Пропонуємо до обговорення:
Найближчими днями має закритися тендер на оцінювача, який допоможе компанії в цьому.

Дивися повний текст В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 16:48

ну вот, Юнекс сказал же что будет в топ5
cohan
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