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В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лип, 2021 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Найближчими днями має закритися тендер на оцінювача, який допоможе компанії в цьому.
Дивися повний текст В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити
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Додано: Сер 14 лип, 2021 16:48
ну вот, Юнекс сказал же что будет в топ5
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cohan
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ygn
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