Найближчими днями має закритися тендер на оцінювача, який допоможе компанії в цьому.
Дивися повний текст В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 16:48
В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити.
Додано: Сер 14 лип, 2021 17:16
Додано: Сер 14 лип, 2021 19:57
Re: В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити
Банк им для того что бы воровать и не доставлять деньги как посылки? Опять ТРИ мелкие посылки с Алика пошли в "вечность"... по трек номерам прибыли в страну и на этом все...на УП конечно ни причем..когда отправлял на НП таких проблем никогда не было..
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