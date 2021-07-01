Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху, якими, зокрема, передбачено зміни двох дорожніх знаків.
Дивися повний текст На українських дорогах з'являться нові знаки: які вони на вигляд.
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Додано: Сер 14 лип, 2021 18:22
На українських дорогах з'являться нові знаки: які вони...
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Дивися повний текст На українських дорогах з'являться нові знаки: які вони на вигляд.
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