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На українських дорогах з'являться
нові знаки: які вони...

На українських дорогах з'являться нові знаки: які вони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 18:22

На українських дорогах з'являться нові знаки: які вони...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху, якими, зокрема, передбачено зміни двох дорожніх знаків.

Дивися повний текст На українських дорогах з'являться нові знаки: які вони на вигляд.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 18:22

да, ДАЙ - хороший знак, правильный
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:18

то хоч здалеку було видно, що попереду крахобори, а тепер написали дрібним шрифтом. чому? А щоб ніхто не здогадався!!!
olwico_k
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Модератори: Ірина_, Модератор

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