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Мінінфраструктури задумало
заборонити ввезення авто на...

Мінінфраструктури задумало заборонити ввезення авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 19:49

Мінінфраструктури задумало заборонити ввезення авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Планують поступово заборонити ввезення і першу державну реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Дивися повний текст Мінінфраструктури задумало заборонити ввезення авто на бензині і дизелі (проєкт).
R2
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Кто то хорошо покурил , ....а как же авто скорые, МЧС и пр? Те же автобусы?
Джон
 
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Идиоты и наркоманы зеленые.
eduard_k
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