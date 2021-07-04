Планують поступово заборонити ввезення і першу державну реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.
Дивися повний текст Мінінфраструктури задумало заборонити ввезення авто на бензині і дизелі (проєкт).
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Додано: Сер 14 лип, 2021 19:49
Мінінфраструктури задумало заборонити ввезення авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури задумало заборонити ввезення авто на бензині і дизелі (проєкт).
Додано: Сер 14 лип, 2021 19:49
Кто то хорошо покурил , ....а как же авто скорые, МЧС и пр? Те же автобусы?
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