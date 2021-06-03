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Суд відкрив справу про
банкрутство автобусного заводу...

Суд відкрив справу про банкрутство автобусного заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:25

Суд відкрив справу про банкрутство автобусного заводу...

Пропонуємо до обговорення:
13 липня 2021 Господарський суд Запорізької області відкрив провадження в справі №908/1721/21 про банкрутство Дочірнього підприємства “Автобусний завод “Богдан”.

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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 23:25

Такое г делать... Почему не банкрот....
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