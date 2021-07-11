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Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:56
Пропонуємо до обговорення:
У січні-червні цього року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 568 матеріалів.
Дивися повний текст Регулятор знайшов у фінансових операціях українців «брудних грошей» майже на 51 млрд
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Додано: Чет 15 лип, 2021 10:22
sena_2008atp написав:
І ЩО?
Будут "грабить"
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