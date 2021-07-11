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Регулятор знайшов у фінансових
операціях українців...

Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:56

Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Пропонуємо до обговорення:
У січні-червні цього року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 568 матеріалів.

Дивися повний текст Регулятор знайшов у фінансових операціях українців «брудних грошей» майже на 51 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:22

  sena_2008atp написав:І ЩО?

Будут "грабить" :lol:
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