У січні-червні цього року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 568 матеріалів.
Дивися повний текст Регулятор знайшов у фінансових операціях українців «брудних грошей» майже на 51 млрд.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 09:56
Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор знайшов у фінансових операціях українців «брудних грошей» майже на 51 млрд.
Додано: Чет 15 лип, 2021 10:52
..а что следует за тупой констатацией факта: "..Напомним, должностные лица столичного управления Государственной налоговой службы способствовали коммерческим предприятиям в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 2,5 млрд грн.".. кого то посадили реально??... средства вернули в бюджет с процентами??.. или КАК..??
Додано: Чет 15 лип, 2021 18:56
Та то все липа. Про те що левова частина тих штрафів буде скасована в судах ніхто не напише і в звіти не включить. А от цифри на скільки оштрафували йдуть в звіт, мовляв дивіться як добре ми працюємо.
Основна проблема в тому що чиновник який виписує штрафи ніяк не відповідає за свої неправомірні дії, більш того, певно ще й премію отримає, а компенсації судових витрат йдуть з бюджету - тобто наших грошей, які ми сплатити у вигляді податків
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