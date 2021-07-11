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Регулятор знайшов у фінансових
операціях українців...

Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:56

Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Пропонуємо до обговорення:
У січні-червні цього року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 568 матеріалів.

Дивися повний текст Регулятор знайшов у фінансових операціях українців «брудних грошей» майже на 51 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:22

  sena_2008atp написав:І ЩО?

Будут "грабить" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:52

..а что следует за тупой констатацией факта: "..Напомним, должностные лица столичного управления Государственной налоговой службы способствовали коммерческим предприятиям в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 2,5 млрд грн.".. кого то посадили реально??... средства вернули в бюджет с процентами??.. или КАК..??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:56

Та то все липа. Про те що левова частина тих штрафів буде скасована в судах ніхто не напише і в звіти не включить. А от цифри на скільки оштрафували йдуть в звіт, мовляв дивіться як добре ми працюємо.
Основна проблема в тому що чиновник який виписує штрафи ніяк не відповідає за свої неправомірні дії, більш того, певно ще й премію отримає, а компенсації судових витрат йдуть з бюджету - тобто наших грошей, які ми сплатити у вигляді податків
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:16

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  _hunter написав:Будут "грабить"



Счет в офшорном/заграничном банке становиться не роскошью а необходимостью.. уже не для миллионеров а для среднего класса....особенно тем кто не хочет по мановению руки чинуши стать одномоментно люмпен-пролетариатом.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 05:56

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  Джон написав:Счет в офшорном/заграничном банке становиться не роскошью а необходимостью

Не панацея в данном случае.

Если деньги просто накапливать то их можно накапливать и в украинском банке. Нет никаких угроз что такие деньги будут подпадать под какие-либо дополнительные налоги или что их государство будет отбирать.

Если деньги надо будет тратить, особенно в случае крупных покупок - то их для оплаты надо будет заводить из зарубежноно банка в украинский банк и проходить финмон который обязательно возникнет в этом случае в отличии от ситуации когда деньги изначально накапливались в украинском банке.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:06

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  vitaliy_berdinskikh написав:Если деньги просто накапливать то их можно накапливать и в украинском банке.
вот это и вызывает сомнение...лежит сумма на депо тут такой клерк решил на премию выслужиться и - а докажите происхождение денег.
а автоматическое списание штрафов? А коммуналка? С тем же газом сколько у людей проблем когда насчитывали необоснованные платежи? Да их потом отменяли и отсуживали но cначала то вам спишут деньги и заблокируют счета. те же штрафы нарушение пдд под автоматическое списание попадают .. а вот потом после кучи геммороя вам все вернут в зад)). А насчет ввода денег и финмониторинга.. тут уж каждому решать..или каждый день ждать гадости от клерков или раз в много лет думать про финмониторинг.... Лерки вон хватило многим и мониторинга никакого не надо.. Да и банк в той же Польше аж никак не пострадает в случае очередной нестабильности в Украине...
Джон
 
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