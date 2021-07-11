Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:06

vitaliy_berdinskikh написав: Если деньги просто накапливать то их можно накапливать и в украинском банке. Если деньги просто накапливать то их можно накапливать и в украинском банке.

вот это и вызывает сомнение...лежит сумма на депо тут такой клерк решил на премию выслужиться и - а докажите происхождение денег.а автоматическое списание штрафов? А коммуналка? С тем же газом сколько у людей проблем когда насчитывали необоснованные платежи? Да их потом отменяли и отсуживали но cначала то вам спишут деньги и заблокируют счета. те же штрафы нарушение пдд под автоматическое списание попадают .. а вот потом после кучи геммороя вам все вернут в зад)). А насчет ввода денег и финмониторинга.. тут уж каждому решать..или каждый день ждать гадости от клерков или раз в много лет думать про финмониторинг.... Лерки вон хватило многим и мониторинга никакого не надо.. Да и банк в той же Польше аж никак не пострадает в случае очередной нестабильности в Украине...