У січні-червні цього року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 568 матеріалів.
Дивися повний текст Регулятор знайшов у фінансових операціях українців «брудних грошей» майже на 51 млрд.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 09:56
Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор знайшов у фінансових операціях українців «брудних грошей» майже на 51 млрд.
Додано: Чет 15 лип, 2021 10:52
..а что следует за тупой констатацией факта: "..Напомним, должностные лица столичного управления Государственной налоговой службы способствовали коммерческим предприятиям в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 2,5 млрд грн.".. кого то посадили реально??... средства вернули в бюджет с процентами??.. или КАК..??
Додано: Чет 15 лип, 2021 18:56
Та то все липа. Про те що левова частина тих штрафів буде скасована в судах ніхто не напише і в звіти не включить. А от цифри на скільки оштрафували йдуть в звіт, мовляв дивіться як добре ми працюємо.
Основна проблема в тому що чиновник який виписує штрафи ніяк не відповідає за свої неправомірні дії, більш того, певно ще й премію отримає, а компенсації судових витрат йдуть з бюджету - тобто наших грошей, які ми сплатити у вигляді податків
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:16
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Додано: П'ят 16 лип, 2021 05:56
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Не панацея в данном случае.
Если деньги просто накапливать то их можно накапливать и в украинском банке. Нет никаких угроз что такие деньги будут подпадать под какие-либо дополнительные налоги или что их государство будет отбирать.
Если деньги надо будет тратить, особенно в случае крупных покупок - то их для оплаты надо будет заводить из зарубежноно банка в украинский банк и проходить финмон который обязательно возникнет в этом случае в отличии от ситуации когда деньги изначально накапливались в украинском банке.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:06
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
вот это и вызывает сомнение...лежит сумма на депо тут такой клерк решил на премию выслужиться и - а докажите происхождение денег.
а автоматическое списание штрафов? А коммуналка? С тем же газом сколько у людей проблем когда насчитывали необоснованные платежи? Да их потом отменяли и отсуживали но cначала то вам спишут деньги и заблокируют счета. те же штрафы нарушение пдд под автоматическое списание попадают .. а вот потом после кучи геммороя вам все вернут в зад)). А насчет ввода денег и финмониторинга.. тут уж каждому решать..или каждый день ждать гадости от клерков или раз в много лет думать про финмониторинг.... Лерки вон хватило многим и мониторинга никакого не надо.. Да и банк в той же Польше аж никак не пострадает в случае очередной нестабильности в Украине...
Додано: П'ят 16 лип, 2021 09:13
Давайте для начала определимся какую проблему мы решаем
Обезопасить свои пару/тройку тыщ от "комуналки" или безопасно хранить пару десятков лямов (даже не бумаги). Потому как первой категории граждан офшорки даже и не снились, а вторым скорее уголовного преследования нужно опасаться, а не финмона
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:38
Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:08
C удовольствием с ними ознакомлюсь... Потому как ДАЖЕ (если форумчан послушать -- пэрэсичному на квартиру накопить не реально) на машину/квартиру проще копить тут -- и чем тут автосписание даже долга ЗА ОДИН КВАРТАЛ ОТОПЛЕНИЯ навредить может -- я не особо представляю...
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