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Регулятор знайшов у фінансових
операціях українців...

Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:49

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  Джон написав:лежит сумма на депо тут такой клерк решил на премию выслужиться и - а докажите происхождение денег.

И дальше что?
В худшем случае ты просто забираешь деньги из этого банка и несёшь в другой.
  Джон написав:а автоматическое списание штрафов?

Соблюдай ПДД - это раз. Два, даже если у тебя на счету будет ноль это не значит что исполнительная не сможет взять с тебя штраф: у тебя есть автомобиль, квартира, в квартире мебель и техника. Всё это легко описывается и выставляется на продажу для погашения штрафа, а так же усилий исполнительной по описи и выставлению на продажу. Как по мне то в такой ситуации лучше заплатить штраф чем играть в игру "попробуй догони". Вот лично я не готов всю жизнь прятаться от государства из-за 340 гривен - я их заплатит в тот же день и сплю спокойно.
  Джон написав:А коммуналка?

Что коммуналка? Ты и на базаре воруешь продукты у селян чтобы получать их на шару? Думаю что нет. Так почему оплачивать коммуналку нельзя?

К слову в случае когда у тебя наложены аресты на счета из-за неоплаченных штрафов или долгов перед банками, провайдерами, прочими поставщиками услуг - ты из-за границы даже 1 евро не сможешь в Украину завести. Ну и что тогда решает заграничный счёт?

А платить тут в Украине зарубежной картой попутно оплачивая невыгодную конвертацию в гривну, попутно оплачивая комиссию за эту конвертацию - выйдет дороже коммуналки и уж точно дороже штрафов от спид-камер.
  Джон написав:А насчет ввода денег и финмониторинга.. тут уж каждому решать

В смысле решать? Это норма закона, ты ж не собираешься перекидывать из-за границы по 100 евро в месяц, правильно? Ты кинешь 40000 на покупку новой успех-хаты или на обновление автопарка. А это 100% сумма для финмона в украинском банке. И от владельца счёт не зависит будет финмон или нет - он ничего не решает.
  Джон написав:Да и банк в той же Польше аж никак не пострадает в случае очередной нестабильности в Украине

Наконец-то я согласен.

Причины обычному полвареничному иметь счёт за рубежом это
  1. страховка на случай очередного банкопада
  2. страховка от катаклизмов в стране
По моей оценке первое уже маловероятно. Но зато такая причина подходит любому.

Второе сложно прогнозировать из-за наличия постоянной угрозы от России. Но это и не всем нужно так как если не собираешься уезжать за границу то зачем тот счёт к которому наверняка не будет доступа с территории ХНР, КНР, ОНР и прочих *НР.

Так что я хоть и имею счета в двух странах, но в общем считаю что на данный момент это слегка избыточно и не соответствует текущей ситуации. Хотя конечно это не повод закрывать счёт если он уже есть - ситуация меняется быстро, а счёт открыть зарубежом это не в моно или изи открыть карту.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:26

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  vitaliy_berdinskikh написав:В худшем случае ты просто забираешь деньги из этого банка и несёшь в другой.
Ты думаешь вот так и отдадут? Сомневаюсь..

  vitaliy_berdinskikh написав:Два, даже если у тебя на счету будет ноль это не значит что исполнительная не сможет взять с тебя штраф: у тебя есть автомобиль,
Ты хер с пальцем не путай.. речь то идет про автоматическое списание .. а не конфискацию в счет долга имущества..Я так понял что тебе лупят штраф про который ты даже можешь быть не в курсе, а потом опс и счет заблокирован..

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты и на базаре воруешь продукты у селян чтобы получать их на шару? Думаю что нет.
Воровать у селян.. пипец у тебя фантазия...я до такого додуматься не мог).. Насчет коммуналки.. тут вопрос спорный кто у кого еще ворует и насколько тариф обоснован.. но речь не про это.. коммуналка как и твоя идея про воровство на базаре частности.. сама суть того, что кто то может списать с моего счета АВТОМАТИЧЕСКИ без РЕШЕНИЯ суда где доказано что я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что то должен как то напрягает.. те же щтрафы нарушения ПДД у меня лично был случай когда я через суд оспорил решение его признали неправомочным.. так что твое "ненарушай" можно на мусорку выкинуть... нарушил не я а инспектор полномочия.. НО теперь в такой ситуации мне что блокируют счет спишут сумму а потом я когда суд отменит штраф и решение что буду делать? Сомневаюсь что списанную неправомерно сумму мне так и автоматически в кратчайшие сроки вернут на счет?.. Или госконторы и коммунальщики "анисвятые" и не ошибаются? Почему на этом празднике жизни для чинуш я не вижу ЛИЧНОЙ ответственности клерка из за действий которого я могу незаконно пострадать?
  vitaliy_berdinskikh написав:Так что я хоть и имею счета в двух странах, но в общем считаю что на данный момент это слегка избыточно и не соответствует текущей ситуации.
Я и не говорю что это предмет "первой" необходимости).. но вот необходимость все же становиться ... необходимее).. Автоматическое списание это только начало процесса залезания в наши кошельки государства.на этом оно не остановиться... и мне лично это не нужно. Почему ко мне можно залезть в карман и списать деньги, а вот теплоэнерго когда зимой батарея еле теплая я не могу выписать штраф за ненадлежащее оказание услуг и списать с ИХ счета АВТОМАТИЧЕСКИ деньги? А они потому пускай бегают и доказывают что это неправомочно? Действовать должно в обе стороны..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:34

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  Джон написав:Ты думаешь вот так и отдадут? Сомневаюсь..

На основании чего сомневаешься? Я читал закон о финмоне и знаю что худшее что может ждать клиента банка - прекращение отношений и выдача денег в кассе или перевод на счёт другого банка. Потому и говорю то что говорю.
  Джон написав:Я так понял что тебе лупят штраф про который ты даже можешь быть не в курсе, а потом опс и счет заблокирован..

Ну я ж написал: ок, нет у тебя денег на счету на погашение или вообще счёта нет. Исполнительная приходит к тебе домой и описывает Березку-212, ланос и газовую плиту Газоаппарат. Потом выставляет это всё на продажу и за счёт этого гасит штраф. Чтобы купить новый телек Киви и новую газовую плиту Горенья всё равно придётся трогать деньги с зарубежного счёта, причем это выльется в сумму большую чем был штраф. Да и покупка евробляхи это тоже расходы. Так от чего спас зарубежный счёт?
  Джон написав:Я и не говорю что это предмет "первой" необходимости).. но вот необходимость все же становиться ... необходимее)

Тут я опять согласен.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:28

Re: Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

  vitaliy_berdinskikh написав:На основании чего сомневаешься? Я читал закон о финмоне и знаю что худшее что может ждать клиента банка - прекращение отношений и выдача денег в кассе или перевод на счёт другого банка. Потому и говорю то что говорю.
посмотрим закон сам понимаешь это одно а наши реалии другое..

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну я ж написал: ок, нет у тебя денег на счету на погашение или вообще счёта нет. Исполнительная приходит к тебе домой и описывает
Не спорю.. платить надо НО исполнитель то придет не "автоматически") то есть у человека есть время разораться. Желающих клепать штрафы "автоматически" у нас найдется много ..при этом я за то, что тот клерк что выписал штраф нес за него ЛИЧНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ответственность... а то у нас как .. наклепаю штрафов я молодец вон как работаю.. а вы там разбирайтесь..Я года полтора тому лично видел в нашей газконторе образец идиотизма.. старый дедуля, куча долгов.. по счетчику у деда за лето НОЛЬ кубов...он не пользуется газом, старик экономит частный сектор свои дровишки.. нет денег видно..НО откуда штраф? Эта мадам в конторе ему говорит - а вы нам показники не подавали мы вам по нормативам средним кубы и насчитали... ВСЕ ФИНИШ старик реально помрет от голода раньше чем докажет что он газ то не брал если вообще сможет что то доказать ибо года не те бегать а ради чего? Говорит ему ..вы через смартфон можете отправить то данные старому деду.. смартфон епт.. ..Дед говорит - вы же весной сами счетчик ополомбировали и кран перекрыли, нафига подавать то те же самые данные каждый месяц? А ей пифиг..И таких людей тысячи...
И вот тогда дед реально попал на деньги за газ который он не использовал..ну там потом в той истории деду пообещали что те кубы ему на зиму впишут пусть помаленьку оплачивает сколько может, а зимой ему кран распломбируют..но то по старому а теперь то так не будет..
Джон
 
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