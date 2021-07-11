Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:49

Джон написав: лежит сумма на депо тут такой клерк решил на премию выслужиться и - а докажите происхождение денег. лежит сумма на депо тут такой клерк решил на премию выслужиться и - а докажите происхождение денег.

Джон написав: а автоматическое списание штрафов? а автоматическое списание штрафов?

Джон написав: А коммуналка? А коммуналка?

Джон написав: А насчет ввода денег и финмониторинга.. тут уж каждому решать А насчет ввода денег и финмониторинга.. тут уж каждому решать

Джон написав: Да и банк в той же Польше аж никак не пострадает в случае очередной нестабильности в Украине Да и банк в той же Польше аж никак не пострадает в случае очередной нестабильности в Украине

страховка на случай очередного банкопада страховка от катаклизмов в стране

И дальше что?В худшем случае ты просто забираешь деньги из этого банка и несёшь в другой.Соблюдай ПДД - это раз. Два, даже если у тебя на счету будет ноль это не значит что исполнительная не сможет взять с тебя штраф: у тебя есть автомобиль, квартира, в квартире мебель и техника. Всё это легко описывается и выставляется на продажу для погашения штрафа, а так же усилий исполнительной по описи и выставлению на продажу. Как по мне то в такой ситуации лучше заплатить штраф чем играть в игру "попробуй догони". Вот лично я не готов всю жизнь прятаться от государства из-за 340 гривен - я их заплатит в тот же день и сплю спокойно.Что коммуналка? Ты и на базаре воруешь продукты у селян чтобы получать их на шару? Думаю что нет. Так почему оплачивать коммуналку нельзя?К слову в случае когда у тебя наложены аресты на счета из-за неоплаченных штрафов или долгов перед банками, провайдерами, прочими поставщиками услуг - ты из-за границы даже 1 евро не сможешь в Украину завести. Ну и что тогда решает заграничный счёт?А платить тут в Украине зарубежной картой попутно оплачивая невыгодную конвертацию в гривну, попутно оплачивая комиссию за эту конвертацию - выйдет дороже коммуналки и уж точно дороже штрафов от спид-камер.В смысле решать? Это норма закона, ты ж не собираешься перекидывать из-за границы по 100 евро в месяц, правильно? Ты кинешь 40000 на покупку новой успех-хаты или на обновление автопарка. А это 100% сумма для финмона в украинском банке. И от владельца счёт не зависит будет финмон или нет - он ничего не решает.Наконец-то я согласен.Причины обычному полвареничному иметь счёт за рубежом этоПо моей оценке первое уже маловероятно. Но зато такая причина подходит любому.Второе сложно прогнозировать из-за наличия постоянной угрозы от России. Но это и не всем нужно так как если не собираешься уезжать за границу то зачем тот счёт к которому наверняка не будет доступа с территории ХНР, КНР, ОНР и прочих *НР.Так что я хоть и имею счета в двух странах, но в общем считаю что на данный момент это слегка избыточно и не соответствует текущей ситуации. Хотя конечно это не повод закрывать счёт если он уже есть - ситуация меняется быстро, а счёт открыть зарубежом это не в моно или изи открыть карту.